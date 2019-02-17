​محافظ القاهرة يشهد توزيع التابلت بمدرسة السنية بالسيدة زينب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يقوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد ، بزيارة مدرسة السنية الثانوية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية لتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.

كما يقوم المحافظ بجولة بحى البساتين بعد تطويره وغرفة العمليات بالحى، ثم توزيع سلع غذائية واحتياجات أخرى على غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة المعادي بالبساتين في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".