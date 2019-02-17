شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: استمرار نشاط حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة التأمين الصحى استمرار نشاط حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بين منتفعات الهيئة، على أن يتم صرف العلاج بالمجان، مضيفة أن عمليات الكشف مستمرة طوال أيام الأسبوع بالمستشفيات.
وقال مصدر مسئول بهيئة التأمين الصحى لـ"الخليج 365"، أنه تم توفير كميات من الأدوية المتعلقة بعلاج سرطان الثدى وفق أحدث البروتوكولات العالمية، مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدأ قريباً فى عدد آخر من المحافظات .
وذكر المصدر، أن هناك تيسير فى الفحص الظاهرى والمعملى للمنتفعات لمنع التزاحم، وتابع المصدر : أن الخدمة متوفرة بموجب بطاقات وكارنيهات التأمين الصحى .
كانت هذه تفاصيل خبر التأمين الصحى: استمرار نشاط حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى بالمجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.