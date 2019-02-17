شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: خبراء "روساتوم" فى الضبعة بصفة مستمرة منذ ديسمبر 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن الوفد الروسى الذى سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة ليس له علاقة بمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، موكداً أن الخبراء الروس تسلموا الموقع منذ ديسمبر 2017.

وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن أذن قبول موقع لإنشاء محطة نووية أو اعتماد موقع، تصدره هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية، لافتاً إلى أنه ليس من دور الجهة الأجنبية الشريكة الرئيسية فى إنشاء المحطة أن تصدر أذن قبول أو اعتماد موقع المحطة النووية المصرية.

و أشار الوكيل، إلى أن الخبراء الروس التابعين لمؤسسة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية متواجدين بصفة مستمرة داخل موقع الضبعة، مشيراً إلى أن المشروع مازال فى مرحلة التصميمات.

و فى سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هيئة المحطات النووية تسلمت من مؤسسة روساتوم تقرير تحليل الأمان المبدئى لمراجعته تمهيداً لبدء عمل التصميمات، موكداً أن الهيئة انتهت من مراجعة التقرير وتم الموافقة عليه والتنسيق مع الجهات الأخرى لبدء استخراج التصاريح.

و أشار المصدر، إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع النواحى الإدارية من حيث التصميمات والموافقات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بنهاية العام الحالى، لافتا إلى أنه بنهاية هذه الإجراءات ستبدأ الشركة الروسية فى الأعمال الخاصة بإنشاء المفاعل النووى المصرى الأول بقدرة 1200 ميجا وات.

ومن جانبه أكد غريغوري سوسنين نائب رئيس قسم الهندسة بمووسة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة لـ"الخليج 365"، تلتزم روساتوم عند بناء محطات الطاقة النووية بدقة معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة النووية، وروسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها برنامج طويل الأجل (لمدة 10 سنوات) لإجراء عمليات تدقيق السلامة الدولية لمحطات الطاقة النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية على أساس مفاعلاتVVER 1200 من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة فى الوقت الحالى على مستوى العالم وتفى بجميع متطلبات اللوائح الوطنية والتوصيات الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الجدير بالذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات بتكلفة 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالى تكلفة 20 مليار دولار.