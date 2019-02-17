شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة ودورها فى العلوم الشرطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُنشئت كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بموجب القانون رقم 91 لسنة 1975 تحت مسمى "كلية الدراسات العليا والبحوث"، ثم صدر القانون رقم 129 لسنة 1981 وتم تعديل مسمى الكلية الى المسمى الحالى "كلية الدراسات العليـا".

تعتبر أول كلية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط متخصصة فى الدراسات العليا لعلوم الشرطة، وتم معادلة درجة الدكتوراه فى علوم الشرطة التى تمنحها الكلية بالدرجة المناظرة التى تمنحها الجامعات المصرية بموجب القرار الوزاري رقم 637)بتاريخ 12 مارس 2015 الصادر عن وزير التعليم العالى رئيس المجلس الأعلى للجامعات، كما تجدر الإشارة إلى معادلة الدبلومات التى تمنحها الكلية أيضًا من المجلس الأعلى للجامعات.

وحصلت كلية الدراسات العليا على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى الجلسة رقم 179 لمجلس الهيئة والصادر بتاريخ 25 يونيو 2018، وتعد الكلية بذلك أول جهة أمنية على مستوى وزارة الداخلية تحصل على الاعتماد الأكاديمي.