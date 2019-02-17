شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تنهى الخميس القادم برنامج تدريبي للعاملين فى إدارة المياه بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى بوزارة الرى الخميس القادم من البرنامج التدريبي الذى بدأ تنفيذه منذ 13 يناير حتى 21 فبراير الحالى لرفع قدرات العاملين فى مجال إدارة الموارد المائية بالدول الإفريقية، ضمن البروتوكول الموقع بين القطاع والجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأكد الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى أن الدارسين قاموا بعدد من الزيارات الميدانية التى نفذها القطاع على مدار الأسبوع الماضى تصمنت قناطر إسنا ومنطقة غرب الدلتا وذلك لتوضيح أدوار منظمات مستخدمى المياه وأنماط مشاركتهم واختلافها ما بين أقاليم الرى المختلفة داخل مصر.

وأضاف عنتر أنه تم تنظيم زيارة ميدانية لمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بهدف التعريف بنظم الرى المطور ودور روابط مستخدمى المياه على الترع الفرعيه والمساقى الخصوصيه فى ادارة المياه، كما تضمنت الزيارة المرور على محطات الخلط التى يتم الإعتماد عليها فى إعادة استخدام مياه الصرف فى المناطق التى تعانى من مشاكل مائيه وبما يعظم من كفاءة استخدام وحدة المياه فى ظل محدودية الموارد المائية المتاحة، وكذلك تمت زيارة منطقة العفير بكفر الدوار (مساقى مطورة تعمل بالطاقة الشمسية).