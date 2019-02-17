انت الان تتابع تعليق وزير التعليم على «زي المعلمين الموحد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن "محافظ الوادي الجديد قام بتصميم وتنفيذ مبادرة جميلة في محافظته تتعلق بزي مدرسي للسادة والسيدات المعلمين والإداريين لتوحيد المظهر وإضافة هيبة للمعلم تتناسب مع جلال وظيفته، فإذا بمواقع التواصل تموج بالأسئلة والإشاعات والسخرية غير المبررة، كلما اجتهدنا لنقدم شيئا أفضل".. مشيرا إلى أن هذه مبادرة من السيد المحافظ وننظر إليها باهتمام ونتابعها ولكنها ليست مبادرة قومية على مستوى الدولة في الوقت الحالي.

وأضاف الوزير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الوزارة لم تصرح بأي شيء يتعلق بالزي المدرسي ولم أقل شيئا عن تحمل المعلم أي مبالغ مادية (50% من التكلفة) كما يشاع على مواقع التواصل.. وتابع بقوله: "إذا أراد البعض معرفة المزيد فليتوجهوا بالسؤال إلى السيد المحافظ أو مدير المديرية في