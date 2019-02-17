مصر | التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منزل المسنة بعد العثور على جثتها في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منزل المسنة بعد العثور على جثتها في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمع رجال مباحث قسم شرطة إمبابة لأقوال جيران السيدة المسنة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية المحيطة بمنزل المجني عليها لسهولة التوصل لمرتكب الجريمة.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسنة داخل منزلها، بمنطقة إمبابة، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا من الأهالي المقيمين بشارع محمد حسن، بدائرة القسم، بعثورهم على جثة مسنة داخل منزلها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وعثر على جثة سيدة مسنة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها، كما تبين أنها تقيم بمفردها بالشقة.

وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.

- "انتحلوا صفة رجال شرطة".. النيابة تصدر قرارها بشأن المتهمين بسرقة أجنبية بكرداسة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة سيدة اجنبية الجنسية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت ضبط وإحضار باقي المتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل سرقة سيدة أجنبية الجنسية على يد 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بمركز كرداسة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بتلقيه بلاغا من "رانيا ص.ا" تعمل فى مجال سمسرة العقارات مصرية وتحمل جنسية دولة أجنبية، بتوجهها صحبة عامل طرفها يدعى "هانى.م.ع"، 39 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، لشراء فيلا بزمام كفرحكيم بدائرة المركز وبحوزتها مبلغ 2 مليون جنيه و650 ألف دولار أمريكي، وقبل وصولها للمكان إستوقفها 4 مجهولون يستقلون مركبة "توك توك" وإدعوا أنهم من رجال الشرطة وإستولوا على المبالغ المالية وفروا هاربين.

وبالبحث والتحري توصلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام إلى أن مرتكب الواقعة العامل المذكور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبطه، وبحوزته مبلغ 685 ألف جنيه من متحصلات السرقة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع "محمد أ. ع" 38 سنة، تاجر ومُقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، حيث أحضر الأخير باقى الجناة، أمكن ضبطه وبحوزته طبنجة و12 طلقة خرطوش، وأقر بما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين والمبلغ المالي.

