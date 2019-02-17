انت الان تتابع غدا.. انطلاق معرض الدفاع الدولي «أيدكس 2019» بأبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المؤتمر يشهد حضورا كثيفًا لشخصيات بارزة من الدول، بينهم عدد من وزراء الدفاع، ومسؤولون حكوميون وقادة عسكريون وضباط، وأكاديميون، ورؤساء شركات متخصصة في الصناعات العسكرية

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي أيدكس 2019، والذي تنطلق أعماله غدا الأحد، حتى الحادي والعشرين من فبراير الجاري، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وأكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «أيدكس ونافدكس»، أهمية الدورة الحالية لمعرض الدفاع الدولي «أيدكس» كونها تحتفل باليوبيل الفضي لانطلاقتها كواحدة من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، ومنصة يلتقي فيها صناع القرار وأهم الخبراء والمتخصصون في القطاع.

ويعد المعرض الذي أقيم لأول مرة في 1993، أضخم معرض دفاعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وينعقد مرة كل سنتين، تحت رعاية رئيس الدولة، بمشاركة ودعم من القوات المسلحة الإماراتية. ويسجل المعرض هذا العام مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية بما في ذلك لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينغ وروستك وتاليس إلى جانب

ويعد المعرض الذي أقيم لأول مرة في 1993، أضخم معرض دفاعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وينعقد مرة كل سنتين، تحت رعاية رئيس الدولة، بمشاركة ودعم من القوات المسلحة الإماراتية. ويسجل المعرض هذا العام مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية بما في ذلك لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينغ وروستك وتاليس إلى جانب نخبة من الشركاء المحليين الإماراتيين مثل شركة الإمارات للصناعات العسكرية، وشركة توازن القابضة، وشركة "أبوظبي" لبناء السفن، بالإضافة إلى مشاركة طيف واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية. ويأتي تنظيم المعرض هذا العام في ظل الظروف غير المستقرة التي يشهدها العالم اليوم والتي تتطلب من القائمين على هذا القطاع تطوير تقنيات تساعد على الحد من المخاطر المحتملة وكذلك مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم من خلال توحيد الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الحيوية المختصة بهدف تطوير استراتيجات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي المنشود. وسيتم خلال المؤتمر استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة وكذلك عقد شراكات ضخمة بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في القطاع. المؤتمر يشهد حضورا كثيفًا لشخصيات بارزة من عدد كبير من الدول، بينهم عدد من وزراء الدفاع، ومسؤولون حكوميون وقادة عسكريون وضباط، وأكاديميون، ورؤساء شركات متخصصة في الصناعات العسكرية، وسيركز المعرض في نسخته الرابعة عشرة على استعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه في النهوض بهذا القطاع الحيوي، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة والتقنيات المتطورة لتخزين وتحليل المعلومات، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار الأفراد والدول كونها تتجاوز كل ما هو بشري وتقلل من نسبة الأخطاء المحتملة وتوفر الحلول الأمثل لكل السيناريوهات المحتملة. ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 1310 من العارضين المحليين والدوليين مقارنة بـ 1235 في النسخة السابقة إلى جانب ارتفاع المساحة الكلية للعروض لتصل إلى 168 ألف متربع مربع مقارنة مع 133 ألف متر مربع في العام 2017، مما يجعلها النسخة الأكبر من المعرض منذ انطلاقته عام 199، كما يعد بمثابة منصة قوية لإقامة وتقوية العلاقات مع الإدارات الحكومية والشركات والقوات المسلحة على مستوى المنطقة، ويقام بالتوازى معه معرض الدفاع البحري "نافدكس 2019". ومن المتوقع أن تقدم شركة «ألماز- أنتي» الروسية مجموعة واسعة من المنتجات العسكرية في معرض «أيدكس 2019»، وبحسب المكتب الصحفي للشركة، سوف يتم العرض في الجناح الموحد لواحد من أكبر مجمعات الدفاع الصناعي الروسي نماذج عن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات البعيدة المدى وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات المتوسطة والقصيرة المدى. ويتضمن العرض نماذج لعناصر نظام الدفاع الجوي «أنتي — 2500»، ومعدات قتالية لأحدث نظام دفاع جوي «فيكينج» ومركبات قتالية من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات «تور- إم 2 إي»، و«تور- إم 2 كي»، وكذلك وحدة قتالية مستقلة لنظام الدفاع الجوي الصاروخي «تور — إم 2 كي إم». اقرأ أيضًا: روسيا تستعد لتوريد مروحيات متطورة لمصر ديسمبر المقبل.. مصر تستضيف المعرض الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية تحديات الإرهاب تسيطر على فعاليات معرض «أيدكس»

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. انطلاق معرض الدفاع الدولي «أيدكس 2019» بأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.