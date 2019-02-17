شكرا لقرائتكم خبر عن «إيسيسكو» تدين الهجوم الإرهابي في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية تابعة للقوات المسلحة، السبت، في محافظة شمال سيناء.

وقال مدير عام المنظمة، الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، إن «الحادث جريمة وفساد في الأرض يجب معاقبة من قام به أو ساعد عليه بأشد العقوبات»، مؤكدا الوقوف مع مصر في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.

ودعا «التويجري» المجتمع الدولي إلى دعم ومساندة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في ملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليها، ونشر الأمن والسلم في المنطقة.

كان المتحدث العسكري أعلن القضاء على 7 عناصر إرهابية واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى، في أثناء التصدي لهجوم إرهابي على نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء.