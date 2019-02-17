سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية "لجان المقاومة الشعبية" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة 70 متهمًا بقضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سماع مرافعات دفاع المتهمين.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
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