أخبار مصر | نشطاء يطلقون تصويتا إلكترونيا لتأييد التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء يطلقون تصويتا إلكترونيا لتأييد التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، حملة لدعم وتأييد التعديلات الدستورية عن طريق ملء الاستمارة بالموافقة على التعديلات.

وتضمن محتوى الاستمارة: أسماء الموقعون على الاستمارة من أحزاب وشخصيت عامة ومؤسسات مدنية" معلنين من خلالها تأييدهم للتعديلات الدستورية، وموافقتهم على التعديلات المقترحة، التي تتم حاليا في مجلس النواب.

ودعا النشطاء الشعب المصري، بجميع فئاته بضرورة توزيع الاستمارة والتوقيع عليها، وذلك في استفتاء شعبي مباشر.

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وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن موافقة 485 عضوًا على تقرير اللجنة العامة بالبرلمان، بشأن تعديل الدستور.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، بعد انتهاء عملية التصويت نداءً بالاسم علي مبدأ التعديلات الدستورية، إن الأغلبية اللازمة توافرت وعملاً بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال طلب تعديل الدستور إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.

وأكد: "وعملًا بحكم المادة 137 من الائحة الداخلية، على كل عضو لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور يقدمه كتابة لرئيس المجلس خلال 30 يوماً، بشرط أن يكون في حدود المواد المقترح تعديلها، مع إحالة هذه المقترحات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية".

للاطلاع على الاستمارة وملء البيانات والمشاركة في الحملة