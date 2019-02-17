مصر | العثور على جثة مسنة داخل شقتها في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة مسنة داخل شقتها في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسنة داخل منزلها، بمنطقة إمبابة، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا من الأهالي المقيمين بشارع محمد حسن، بدائرة القسم، بعثورهم على جثة مسنة داخل منزلها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وعثر على جثة سيدة مسنة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها، كما تبين أنها تقيم بمفردها بالشقة.

وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.

- "ملابس وهاتف محمول".. كواليس العثور على قنبلة المريوطية

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إلى أن الشنطة الحريمي المعثور عليها أسفل كوبري المريوطية، كان بداخلها ملابس أطفال وهاتف محمول.

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وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنه حال فحص البلاغ، تبين وجود مكالمة هاتفية بالهاتف المحمول، وتبين أنها من صاحبة الشنطة، وقررت نسيانها الشنطة بمكان العثور عليها، مشيرًا أنها استلمت الشنطة من قسم شرطة الهرم.

كان أثار جسم غريب الذعر بين المواطنين بمنطقة المريوطية، دائرة قسم الهرم، وبالفحص تبين أنها شنطة حريمي، ولا يوجد بداخلها أي متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جسم غريب أسفل كوبري المريوطية، بمنطقة الهرم، واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ.

وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأنه عبارة عن شنطة حريمي، ولا يوجد بها أي متفجرات، وتم تمشيط مكان البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.

