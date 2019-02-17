شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الدستورية العليا» يشكر السيسي على رعاية مؤتمر المحاكم الأفريقية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار الدكتور حنفي على جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لـ«مساهمته ورعايته الكبيرة للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية».

وقال، في مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت: «جميع المسؤولين قدموا العون الكبير لإنجاح هذا المؤتمر»، موجها الشكر للجميع على الدور الكبير والرائد لإتمام المؤتمر وخروجه بشكل مشرف لمصر وتاريخها القضائي.

وأضاف أن «التعاون الأفريقي على المستوى القضائي له أهمية الكبيرة لأنه يضع الأسس العامة للحقوق والواجبات»، مؤكدا أنه «تجمع أفريقي علمى على أعلى مستوى قضائي في القارة السمراء».

ولفت إلى أن الدورة الحالية للمؤتمر تتناول تبادل الخبرات مع المحاكم الدستورية، وعرض المشاكل المختلفة في كل دولة وتبادل المعارف والخبرات، وكذلك التركيز على القضايا المتعلقة بالإرهاب والبيئة والأطفال وغيرها من القضايا التي تهم المواطن.

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وأشاد بإطلاق الشبكة الإلكترونية الأفريقية، والتي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والاطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.

وأوضح أن الاستفادة ستكون جماعية بين القضاء الدستوري الأفريقي عبر التعاون مع المحكمة الدستورية المصرية، لافتا إلى أنه ستكون هناك لقاءات مباشرة عبر هذا الموقع بين القضاة كافة في الدول الأفريقية.

وأكد أن القارة هي الظهير الجغرافي والسياسي لمصر ولايمكن الانفصال عنها لأننا جزء منها، لافتا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي سينعكس إيجابيا على تنمية الحوار على المستوى القضائي الدستوري.

وكشف أنه سيتم في القريب العاجل وعبر الاتصالات بحكم رئاسة مصر للاتحاد تنظيم دورات تدريبية للقضاة الأفارقة، مؤكدا الانفتاح على التعاون بين مصر والقضاء الأفريقي كافة.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، صباح السبت، في مقر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار «جبالي»، ومشاركة وفود 45 دولة يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بالدول الأفريقية.