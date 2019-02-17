شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يشيد بـ«الذكاء الفطري» لأطفال البدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشاد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بـ«الذكاء الفطري» لأطفال بدو سرابيط الخادم في أبوزنيمة، مطالبا ذويهم بضرورة الاهتمام بتعليمهم وتنمية مداركهم. أبدى المحافظ، خلال زيارته لقرية الرملة، السبت، سعادته بعد ما لمسه من ذكاء فطري في أطفال القرية، ووزع عددا من المكافات المالية تشجيعا لهم.

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