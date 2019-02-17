شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تطلق مبادرة لعلاج مرضى السرطان بالمجان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلق قسم الأورام في كلية الطب جامعة أسيوط مبادرة طبية مجتمعية لتقديم أعلى الخدمات الصحية لمرضى أورام الصعيد بالمجان، وتوفير عناء السفر إلى لتلقي العلاج في القاهرة، بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان.
قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، بحضور أكثر من 700 استشاري وأخصائي أورام، إن قسم الأورام في الجامعة يستقبل سنويا 20 ألف مريض، من إجمالي 2 مليون مريض يترددون على مستشفيات الجامعة.
أضاف أن المبادرة تهدف لنشر الوعي بخطورة المرض وأهمية الاكتشاف المبكر بين أهالي الصعيد، مؤكدا أن المشكلة الكبرى تتمثل في توفير الموارد المائية وخاصة الأجهزة الطبية باهظة الثمن، داعيا منظمات المجتمع المدني للمساهمة في توفير تلك الأجهزة.
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