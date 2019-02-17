شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يحضر جنازة شهيد سيناء في «أبو حماد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء جرير مصطفى، مدير الأمن الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية، جنازة الشهيد مجند حازم أحمد السيد محمد، شهيد الواجب الوطني في سينئاء، في مسقط رأسه بمركز أبوحماد.

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قدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد، مؤكدًا أن «الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة البناء والمضي قدمًا نحو مصرنا الجديدة، ولن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا لما قدموه من تضحيات غالية».

في السياق، أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة شهيدي الواجب الوطني في سيناء: محمد عبدالعزيز محمد على من قرية حانوت بكفر صقر، وعبدالرحمن سليمان عبدالرحمن من مركز فاقوس.

وأناب المحافظ رئيسي مركزي كفر صقر وفاقوس للمشاركة في تشييع جثمان الشهيدين وتقديم واجب العزاء والمواساه لأسرتيهما، داعيا المولى أن يتغمد شهداء الواجب والوطن بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

محافظ الشرقية يشارك في تشييع جثمان شهيد سيناء - 16 فبراير 2019

محافظ الشرقية يشارك في تشييع جثمان شهيد سيناء - 16 فبراير 2019

محافظ الشرقية يشارك في تشييع جثمان شهيد سيناء - 16 فبراير 2019

محافظ الشرقية يشارك في تشييع جثمان شهيد سيناء - 16 فبراير 2019

محافظ الشرقية يشارك في تشييع جثمان شهيد سيناء - 16 فبراير 2019