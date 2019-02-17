شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» توضح حقيقة استبعاد 16 فئة من بطاقات الدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الوزارة لم تصدر أية منشورات بخصوص الفئات المقرر استبعادها من الدعم التمويني، ولم يتم الانتهاء بعد من إقرار معايير حذف غير المستحقين.

نفى «كمال» ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بأن الوزارة أصدرت منشورًا يتصمن 16 فئة مقرر استبعادها من منظومة الدعم، على رأسها أصحاب العدادت الأكثر استهلاكًا للكهرباء، ومالكي السيارات الفارهة.

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وقال لـ«المصري اليوم» إن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أعلن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، أنه فور الانتهاء من وضع المعايير التي سيتم على أساسها حذف غير المستحقين سيتم عرضها على مجلسي النواب والوزراء، مؤكدًا عدم مسؤولية الوزارة عما ينشر على مواقع التواصل.

وأضاف أن «المصيلحي» لم يصدر أي قرار بشأن غلق باب التظلمات على الحذف من منظومة الدعم، موضحا أن مكاتب التموين تواصل استقبال تظلمات المواطنين في مختلف المحافظات لإعادة المحذوفين من البطاقات، وفقًا لنص القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2018.

وأوضح أنه يتم ضم المواطنين مقدمي التظلمات إلى منظومة الدعم بعد تحديث البيانات الخاطئة أو استكمال بعض البيانات غير المكتملة مثل الرقم القومى أو رقم الهاتف أو بيانات أحد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.

وأكد أنه لم يتم حذف أي مواطن بشكل عشوائي، لافتا إلى إعادة الكثير من المواطنين إلى البطاقات بعد تحديث بياناتهم وكتابتها بشكل صحيح خلال الفترة الماضية، مشددًا على حرص الوزارة على توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.