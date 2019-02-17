شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى: أكثر من نصف أحكام المحكمة الدستورية صدرت ضد الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة لا تنظر لمن الخصم أو المختصم، ولكن تطبق القانون والدستور بكل حيادية وتبت فى القضايا وفقاً لذلك، مشيراً إلى أن كافة القضايا الدستورية تكون الحكومة هى الخصم، وتابع:" عدد القضايا اللى المحكمة أصدرت فيها أحكام ضد الحكومة والدولة أكثر أو تتفوق على عدد القضايا اللى رفضنا فيها الطعن بعدم الدستورية".

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، عبر فضائية "EXTRA NEWS"، أن الحكومة لا تبدى ضيق من ذلك تماماً كون المحكمة الدستورية العليا إحداى مؤسسات الدولة التى تعمل على حماية الدستور وتظل محتفظة بمهمتها المقدسة.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن تاريخ المحكمة على مدى الـ 50 عاما مشرفا، موضحاً أن هناك أحكام هامة صدرت فى مختلف المجالات الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن المحكمة لا تنظر إلى الخصوم أو ديانتهم أثناء نظر القضايا وما يهمنا أوراق الدعوى فقط، وتابع: "القاضى المصرى شجاع ولا يخشى فى أحكامه إلا الله عز وجل".

وفى سياق آخر قال المستشار حنفى جبالى، إن حصار المحكمة الدستورية العليا يمثل ذكرى سيئة لنا كقضاة.