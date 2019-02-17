الداخلية في أسبوع.. مداهمة 77 بؤرة إجرامية وضبط 800 قطعة سلاح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات التي شنها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية، والتي أسفرت جهودها خلال أسبوع عن مداهمة 77 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن دمياط، وبورسعيد، الإسماعيلية، والشرقية" ضبط خلالها 651 متهمًا.

كما ضبط رجال المباحث 796 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية وضبط 23 تشكيلاً عصابياً وضبط 19 سيارة مُبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض 42 حادث قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وانتحال صفة، وحريق عمد، تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 67 متهمًا.