أخبار مصر | تركي آل الشيخ ينعى شهداء سيناء: ستظل مصر قوية صامدة تحارب الإرهاب وسنظل ندعمها ونساندها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ ينعى شهداء سيناء: ستظل مصر قوية صامدة تحارب الإرهاب وسنظل ندعمها ونساندها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى المستشار تركي آل الشيخ، مستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شهداء مصر في سيناء.

وقال آل الشيخ: "رحم الله شهداء مصر في سيناء.. وحفظ الله مصر وأهلها من شر قوى الشر التي تريد إيقاف عجلة النمو والتقدم التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجاله في كل مكان للارتقاء بالوطن الغالي علينا جميعا".