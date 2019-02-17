شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أسرة مالك محل المجوهرات الذي وقع به حادث السطو المسلح في حدائق الأهرام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس عبدالرحمن الطويل، نجل مالك محل المجوهرات المسطو عليه في حدائق الأهرام، إن «شقيقي الدكتور ياسر الطويل، الذي أصيب في الفيديو، حالته مستقرة، ومازال في العناية المركزة».
وأضاف «الطويل»، في تصريحات لبرنامج «مساء دي إم سي»: «خرج من العمليات في الصباح، ولا نعرف الإصابة بالتحديد، ونحن كلنا نعمل مع والدي في المحل، وعمر ياسر حوالي 30 عامًا».
وتابع: «موضوع السرقة مع المباحث، ولا توجد أي معلومات لدينا حول الواقعة، ونحن في المستشفى منذ الواقعة، ولا نعلم حجم المسروقات حتى الآن»، مشيرًا إلى أن «والدي راضٍ بقضاء الله».
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