شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم اجتماع تكشف سبب انتشار العنف في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن «عقوق الوالدين ليست بظاهرة وعلينا ألا يدخل في نفوس المواطنين أنها ظاهرة».

وأضافت «خضر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، أن هناك بعض الجرائم التي تحدث لا إنسانية ونحتاج الحقيقة لدور الإذاعة لبث القيم الإنسانية والبرامج التي تسقي الشحنة التربوية.

وأشارت إلى أن المجتمع المصري حدث له تفريغ من القيم الإنسانية، ولعبت السوشيال ميديا دوراً في انسلاخ الشباب من الأسرة ووسط مجتمعهم.

ولفتت إلى أن كل الدراما في المجتمع المصري «مضامين دم وخيانة وكلها خبث وحتى البني آدميين بقى شكلهم غريب، مش دول المصريين اللي كنا بنشوف في وشهم التقوى والبراءة». وشددت على ما وصفت بـ«احتياج مصر لثورة ثقافية».