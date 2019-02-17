شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة تتفقد عددًا من المنشآت الطبية بقنا والأقصر الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الأحد، إلى محافظتي قنا والأقصر، لتفقد عددا من المنشآت الطبية، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضحت الوزارة في بيان، مساء السبت، أن هذه الزيارة تأتى في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزيرة لكافة المحافظات، حرصا منها على متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الوزيرة تضع محافظات الصعيد على رأس أولوية خطة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية بها.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بمحافظة قنا وتستهلها بمستشفى قفط المركزى، ثم مستشفى التأمين الصحي بقنا، ومركز أورام قنا، وعقب انتهاء جولتها لمحافظة قنا، تتوجه إلى محافظة الأقصر.

ومن المنتظر أن تتفقد مستشفى إسنا، ثم مستشفى أرمنت، كما ستقوم بافتتاح وحدة صحة الشيخ موسي، حرصا من الوزارة على التوسع في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وأضافت الوزارة أن الوزيرة ستقوم بمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس الثانوية، بعدد من المدارس بمحافظة الأقصر، للتأكد من تنفيذ المبادرة وفقا للخطة الموضوعة.