شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشؤون العربية» بالنواب: استقرار مصر مرتبط بوجود السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الإرهاب منتشر في كل مكان، ولولا تدخل مصر والرئيس السيسي لما كان فيه أجزاء آمنة بليبيا.

وأضاف «رسلان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فخر مصر والعرب، مؤكدا: «عندما تناقشنا في التعديلات الدستورية داخل البرلمان تحدثنا أنه ممكن نختلف في أي شيء إلا زيادة مدة الرئاسة».

وتابع: «والله العظيم أقسم بالله العظيم استقرار البلد مرتبط بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأدعو الله أن يحفظه ويرعاه ويسدد على طريق الحق خطاه».