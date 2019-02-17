شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دفاع النواب»: كلمة السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن وصلت أصداؤها للعالم كله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع بمجلس النواب، إن مؤتمر ميونخ من أبرز وأهم المؤتمرات الدولية بالعالم للتباحث حول القرارات الدولية والهدف منه تقريب وجهات النظر وبث روح الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات الدولية.

وأضاف «عامر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم السبت، أن كلمة الرئيس السيسي كانت شاملة وأصداؤها وصلت لكل دول العالم بعدما أثار نقاطاً مهمة، أبرزها أزمات المنطقة ودور مصر في حلها. وأشار «عامر» إلى أن قضية فلسطين لب الصراع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، ويجب عودة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الرئيس السيسي نقل للعالم بأجمعه أزمات المنطقة، وأزال الغموض عن الأوضاع في الشرق الأوسط، وأن 30 مليون مواطن مصري خرجوا في الشوارع في 30 يونيو لرفض الحكم الديني.

وأكد أنه للمرة الأولى يُسمح لرئيس غير أوروبي بأن يتكلم في مؤتمر ميونخ، مضيفا: «الرئيس السيسي هو الوحيد الذي تكلم».