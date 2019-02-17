شكرا لقرائتكم خبر عن في الطقس البارد.. علاجات منزلية فعالة لالتهاب الجيوب الأنفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث معظم حالات الإصابة بالجيوب الأنفية عن طريق الفيروسات. عادة تختفي أعراضها خلال 7 إلى 10 أيام من تلقاء نفسها، أما لتسريع الشفاء يمكنك الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية، حسب موقع الصحة «هيلث لاين».

تشمل أعراض احتقان الجيوب الأنفية السعال، الصداع، وألم في الأذنين، أما في حالة ارتفاع درجة الحرارة فهذا مؤشر إلى الإصابة بعدوى بكتيرية وقد يتطلب العلاج تناول نوع من المضادات الحيوية، ولكن يمكن علاج عدوى الجيوب الأنفية الفيروسية باستخدام بعض العلاجات المنزلية الفعالة:

حمام بخار

يعمل البخار الساخن على تهدئة الجيوب الأنفية، وترطيب الأنف من الداخل، وإذابة المخاط، وتخفيف بعض من الألم.

قم بغلي بعض الماء، ثم ضع منشفة فوق رأسك حتى تتمكن من تنفس البخار الصاعد من الوعاء. لا تقترب من البخار حتى لا تحترق.

العلاج العطري

يمكنك وضع بضع قطرات من زيت الكافور في الماء المغلي، ثم إجراء بقية خطوات حمام البخار السابق ذكره. المكون الرئيسي في زيت الكافور يساعد على الحد من التهاب الجيوب الأنفية، وقد تبين أيضا أن زيت الكافور مفيد في علاج التهاب الشعب الهوائية.

كمادات دافئة

وضع الكمادات الدافئة على مناطق الألم يمكن أن يقلله الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية، استخدم قطعة قماش أو منشفة غسيل مبللة بالماء الدافئ ومررها على الوجه وخاصة الرأس.

تناول كمية كبيرة من السوائل

شرب الكثير من السوائل- يفضل الماء- سيساعدك على الشعور بتحسن. في حالة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، سيؤدي الاحتفاظ بالماء إلى ترطيب المخاط، مما يجعل من السهل تصريفه. كذلك ينصح بالحد من الكافيين، لأن له تأثيرا معاكسا لأنه يسبب الجفاف.