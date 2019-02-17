شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين هجوم سيناء الإرهابي: نجدد دعمنا لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دانت ​وزارة الخارجية السعودية​ «الهجوم ​الإرهابي، الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء​، وأدى إلى استشهاد وإصابة جنود مصريين»، مؤكدةً «وقوف المملكة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب».

وأعلن ​الجيش​ استشهاد وإصابة 15 عسكريا، بالإضافة إلى مقتل 7 عناصر إرهابية، إثر هجوم في شمال سيناء.