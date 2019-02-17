شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 17-2-2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى ، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 17 والصغرى 9 درجة ، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 7 درجة ، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجة ، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجة ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة ، وسانت كاترين العظمى 8 درجة والصغرى 0 درجة .

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاءها دون مُعدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

ويبقى الطقس بارداً، وبشكل لافت في الجبال، وتكون الأجواء مُشمسة في أغلب الأوقات.

وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



في خليج العقبة -الرياح: شمالية خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس بارداً بشكل لافت في أغلب المناطق، وتظهر كميات من السحب المتفرقة، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها ادنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نهاراً، وبارداً إلى شديد البردة ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.



