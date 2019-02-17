محافظ القاهرة يشهد توزيع التابلت غدا بالسيدة زينب ويوزع مواد غذائية بالبساتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، غدا الأحد، توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة السنية الثانوية بحى السيدة زينب، ضمن مشروع تطوير التعليم فى مصر.



ومن المقرر أن يفتتح محافظ القاهرة غدا، مبنى حى البساتين بعد تطويرية وغرفة العمليات بالحى، ثم توزيع مواد غذائية واحتياجات أخرى على غير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، بمكتبة المعادي بالبساتين.