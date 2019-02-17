محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

أُصيب 6 أشخاص جراء تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل أعلى كوبري كوتسيكا، بمنطقة جنوب القاهرة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود تصادم سيارتين "ميكروباص ونصف نقل"، أعلى كوبري "كوتسيكا"، للقادم من شمال طره، والمتجه إلى المعادي، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

انتقل رجال إدارة مرور القاهرة، إلى موقع الحادث، وتم رفع أثاره، لتسيير حركة المرور، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حرر قسم شرطة المعادي بلاغًا بالحادث.

ووجه اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتواجد المروري الفعال، واليقظة في تلقي البلاغات، وسرعة التحرك فور تلقيها، بجميع الشوارع والميادين، لسرعة رفع أثارها وتسيير حركة المرور.

كانت هذه تفاصيل خبر 6 مصابين في حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص أعلى كوبري "كوتسيكا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.