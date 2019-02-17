محاكمة المتهمين في شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية بعين شمس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين لقيامهم بتشكيل جماعة إجرامية، بهدف الاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.

‎وتضمنت تحقيقات أحمد أبو الليل مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، قيام المتهمين في غضون عام 2016 بمنطقة عين شمس، بتكوين جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها متهم متوفي باستغلال حالة الضعف والحاجة للمال لدي الضحايا باستئصال أعضائهم البشرية وترتب على ذلك إصابة المجني عليهما عماد حمدي، وبدر محمود، والطفل بعاهة مستديمة يستحيل برؤها في استئصال كليهم.

المتهمون في القضية هم؛ عبد الرحمن عاطف، وشهرته عاطف التلياني، 20 سنة، مبيض محارة، وعبد الله رمضان، 22 سنة، نجار، وطارق أحمد خليل، وشهرته طارق كشري 19 سنة، وعايدة إبراهيم وشهرتها "أم جنا"، 23 سنة، عاملة، وشعبان محمد مصلوح، 32 سنة، عامل، وياسر مرزوق الشافعي، 40 سنة، فني صيانة، ومحمود يسري، وشهرته أبو جنا، هارب.