شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 21 طبيبًا وموظفًا في «حميات كفر الشيخ» للتحقيق: تركوا العمل دون إذن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، ٢١ طبيباً وموظفاً بمستشفى الحميات بمدينة كفرالشيخ للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانونى، مكلفاً الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، بالتحقيق في مخالفات مستشفى الحميات لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وتضمن التقرير «عدم قيام المختصين بالمستشفى بالتقدم ببيان يومي إلى مدير المستشفى يتضمن حالات عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف والتأخيرات والتأشيرات في السجلات وإبلاغ شؤون العاملين يومياً بصورة من هذا البيان بالمخالفة لقرار المحافظ رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤ بالبند أولاً (د/٢)، وتبين عدم قيام المختص بالإشراف على سجلات الحضور والانصراف بالتأشير بما يثبت ترخيصا لـ ٨ موظفين بالإجازة الحاصلين عليها بتحديد نوعها ومدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها بالمخالفة لقرار المحافظ رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤ بالبند أولا (د/٣)، كما تبين عدم إمساك مسؤول الحضور والانصراف سجلا يدون فيه التأخيرات في الحضور بعد المواعيد الرسمية بالمخالفة لقرار المحافظ رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤ بالبند أولا (د/٤)، وتبين انصراف ١٣ طبيبا قبل مواعيد العمل الرسمية دون إذن أو تصريح معتمد، وذلك عن يوم ١٧ أكتوبر ٢٠١٨ م تاريخ مباشرة الانضباط الإداري بالمخالفة لقرار المحافظ رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤ بالبند أولًا (د/٥)، وتبين أن مسؤول البوابة لا يمسك سجلا لتدوين التصاريح للعاملين بالمستشفى ولا يتم إخطار مسؤول الشؤون المالية والإدارية لاتخاذ اللازم بالمخالفة لقرار ٨١ لسنة ٢٠٠٤ بالبند أولًا (د/٦)، كما تبين أن القائم بالمأمورية لا يتقدم بأي تقرير عنها فور عودته منها بالمخالفة لقرار المحافظ رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤ بالبند ثانيا/٢، وتبين عدم التزام المستشفى بالتأخيرات حيث يقوم بإعطاء تأخيرات أكثر من ٣٠ دقيقة للعاملين بها في المرة الواحدة بالمخالفة لقرار المحافظ رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤ بالبند ثالثا (٤)، كما تبين عدم قيام مسؤول الحضور والانصراف بإبلاغ شؤون العاملين لأي حالات تأخير للعاملين بالإدارة بالمخالفة لقرار المحافظ رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤ بالبند ثالثا (٥)، وتبين عدم وجود سجلات خاصة بالتأخير لدى شؤون العاملين بالمستشفى بالمخالفة لقرار المحافظ رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤ بالبند ثالثا (٦).

وكلف المحافظ الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في هذه الأخطاء وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات التابعة لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له، وتكثيف الرقابة والمرور على المستشفيات بالمدن والوحدات الصحية بالقرى وضمان توافر الأدوات والمستلزمات الطبية، مقدماً الشكر لإدارة التفتيش ومدير عام التنظيم والإدارة على مجهوداتهم المتميزة في تحقيق الانضباط في العمل وتقييم أداء العاملين.