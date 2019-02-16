شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء أكبر خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط: «استمرت 15 عامًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، السبت، جلسة صلح عرفية بين عائلتي «الهمامية» و«الضباعة» بقرية البربا التابعة لمركز صدفا، نجحت لجنة المصالحات العرفية بالتنسيق مع القيادات الأمنية بالمحافظة في إتمامه بالسرادق المقام بقرية البربا.

بدأت جلسة الصلح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حدادا على روح الشهيد عصام التهامى، رئيس مباحث صدفا، الذي استشهد خلال اشتباكات بين العائلتين ومداهمات لمنازل أحد طرفى الخصومة، أعقبها كلمة للشيخ سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ثم كلمة الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين بيت العائلة، أشار فيها إلى الجهود ومساعي الخير التي بذلت لإتمام الصلح بين العائلتين في إطار مبادرة «أسيوط بلا ثأر» لترك الخلاف والسعي للصلح وحقن الدماء والاتجاه للبناء والتنمية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على دور الأجهزة الأمنية ورجال لجان المصالحات والقيادات الدينية في إنهاء الخصومات الثأرية بالتصالح بين الأطراف المتخاصمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة والقضاء على ظاهرة الثأر مشيدًا بمبادرة «أسيوط بلا ثأر» لجعل المحافظة بلا ثأر لتكون أسيوط عاصمة للصعيد، مشيرًا إلى نشر برامج التوعية وتكثيف جهود لجان المصالحات والنزول الميدانى لمقابلة أطراف الخصومات وحثهم على التصالح، مطالبا الجميع بضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين كبار العائلات وأعضاء لجان المصالحات والأجهزة الأمنية لتفعيل المبادرة ومواجهة العنف والخلاف بالتسامح والتصالح والقضاء على الموروثات والتقاليد الخاطئة، موجهًا الشكر لأفراد العائلات المتصالحة على تسامحهم وتصالحهم وحقن دماء الأبرياء.

وفي نهاية الجلسة، تلا أطراف الخصومة قسم الصلح وأقروا بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة وتمت قراءة الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين وجميع الحضور، معلنين إنهاء الخصومة بينهم والعودة للسلام والمحبة.

يذكر أن تلك الخصومة الثأرية نشبت بين العائلتين منذ أكثر من 15 عامًا، وراح ضحيتها أكثر من 18 شخصاً وإصابة 5 أشخاص من العائلتين، واستشهد على أثرها رئيس مباحث مركز شرطة صدفا المقدم عصام التهامى في إحدى الحملات، في إطار فعاليات مبادرة «أسيوط بلا ثأر»، والتي أطلقتها مديرية أوقاف أسيوط بالتعاون مع جامعتى الأزهر الشريف وأسيوط والعائلة المصرية، لإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة والتوعية بخطورة الثأر وقتل النفس على الفرد والمجتمع.