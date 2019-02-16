شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتقديم الخدمات الصحية لمرضى الأورام بالصعيد مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق أساتذة الأورام بكلية الطب جامعة أسيوط، مبادرة مجتمعية تهدف إلى تقديم أعلى الخدمات الصحية لمريض أورام الصعيد بالمجان، وبالقرب من بيته، خصوصًا أن هؤلاء المرضى يتطلب انتقالهم للقاهرة ساعات مع معاناة كبيرة ما يؤثر سلبا على صحتهم، وتأتى تلك المبادرة تحت رعاية وزارتى التعليم العالى والصحة والسكان، وبحضور ومشاركة الأميرة دينا مرعد، رئيس المجلس العالمى لمكافحة السرطان.

وخلال مؤتمر صحفى عُقد، بحضور أكثر من 700 استشارى وإخصائى فى علاج الأورام فى مصر والعالم العربى، ومشاركة الجمعية العلمية لمكافحة السرطان ومساعدة مرضى الأورام بأسيوط، تم الإعلان عن كيفية تعاون الجامعات مع وزارة الصحة والجمعيات الخيرية لتوفير جميع الأدوية الخاصة بالسرطان واستكمال تجهيز المراكز بأجهزة العلاج الإشعاعى والتشخيص، حتى لا يضطر المرضى للسفر للقاهرة، توفيرًا للجهد والمال، حيث تقدم لهم الخدمات مجانًا فى مبادرة مهمة تشهدها مصر لأول مرة .

وأكد الدكتور سمير شحاتة، أستاذ طب الأورام بجامعة أسيوط، أن المبادرة تهتم بنشر ثقافة الوعى بين جماهير الصعيد بأهمية الكشف المبكر، والأعراض المبدئية، حيث إن الخطوات العلاجية فى بداية الإصابة تختلف عما بعد انتشار المرض.

وأشار إلى أن المبادرة تنطلق مع بدء فعاليات المؤتمر الدولى العاشر لقسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب جامعة أسيوط، والذى يناقش خلال 8 جلسات علمية وورش عمل كل ما هو جديد فى علاج الأورام واكتشاف السرطان فى مراحل مبكرة، لافتًا إلى أن حفل الافتتاح سيتم من خلاله التدشين الفعلى للحملة، بحضور ممثلى الجمعيات الخيرية بمصر، مثل مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الأورمان، وصندوق الزكاة.