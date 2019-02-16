شكرا لقرائتكم خبر عن ضم 100 ألف مستفيد جديد لـ«تكافل وكرامة» فى يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن لشؤون الرعاية الاجتماعية، إنه سيتم دخول 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بداية من يوليو المقبل، بتكلفة مادية للأسر الجديدة 600 مليون جنيه فى العام، تتحملها خزانة الدولة، مؤكدة أن برنامج الدعم تكافل وكرامة تخطى 2 مليون مستفيد حتى الآن.

وأوضحت، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن بداية تطبيق دعم طفلين فقط سيبدأ أيضًا مطلع يوليو المقبل، وسينطبق على الأسر الجديدة التى تدخل برنامج الدعم، وكذلك الأسر التى دخلت منذ بداية البرنامج، ومستمرة فى تلقى الدعم حتى الآن.

وأشارت «القباج» إلى أنه تم تعديل المسودة الأولى من قانون الدعم الموحد، وجار العمل على المسودة الثانية، ومن المفترض أن تخرج المسودة النهائية فى مارس المقبل، على أن يعرض القانون على البرلمان قبل شهر يوليو المقبل، ليضم قانونا موحدا للدعم تحت اسم «تكافل وكرامة» به جميع الفئات المستحقة وتتلقى دعم.

وأضافت نائب وزير التضامن لشؤون الرعاية الاجتماعية أن من أهم ملامح القانون الجديد احتواءه على شروط استحقاق الدعم فى برنامج تكافل، والفئات الأولى بالرعاية من الفقر، وآليات تحديث المستحقين من تلقى الدعم، والفئات غير القادرة على العمل، فضلًا عن التحقق من آليات الخروج من الدعم، وكيفية استرداد المبالغ المالية التى حصل عليها أشخاص غير مستحقين الدعم فيما سبق، وتحقيق مشروطية التعليم والصحة فى الاستمرار فى الحصول على الدعم.

وأكدت أن القانون يشمل أيضا مستحقى الدعم من برنامج «كرامة» وهم الأشخاص فوق سن الـ 65، وذوو الاحتياجات الخاصة، وسيضاف إلى برنامج «كرامة» الأيتام قبل سن 18 سنة، والأرامل والسيدات اللائى لم تتزوجن ولا تجدن من يعولهن، وبعض الفئات التى تعانى من أمراض مزمنة.

فى شأن آخر، بدأت الوزارة، أمس، إجراء اختبارات مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 2019 والتى تستمر حتى 24 من فبراير الجارى، لاختيار 270 مشرفًا من إجمالى 1100 متقدم، ومن المقرر أن تجرى الاختبارات التحريرية «أون لاين» على برنامج الحاسب الآلى.

وقال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذى لمؤسسة الحج والعمرة فى تصريحات صحفية، إنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه ومن المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى لكافة محافظات الجمهورية على أن تقام الاختبارات فى محافظات (القليوبية- الإسكندرية- سوهاج- القاهرة).

وأضاف أن الاختبار التحريرى سيشمل (60) سؤالًا دينيًا وإداريًا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة، وخبراء فى شؤون الحج وفى حال اجتياز المشرف الاختبار التحريرى سيتم إجراء اختبار شفوى، ومقابلة شخصية للاختيار النهائى للمشرفين.

وأشار المدير التنفيذى لمؤسسة الحج والعمرة إلى أنه سبق أن تم فتح باب التقديم لمشرفى حج الجمعيات الأهلية لعام 2019، لأعضاء الجمعيات وممثلى الجهة الإدارية الراغبين فى الإشراف على حجاج الجمعيات، على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 23 ديسمبر الماضى وحتى 17 يناير الماضى، ومن المقرر تخصيص مشرف لكل 45 حاجا وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجريها المؤسسة.