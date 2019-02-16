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فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر فيديو اللقاءات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن المنعقد فى مدينة ميونخ الألمانية، لقاءه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث عدد من القضايا المشتركة.

وخلال الزيارة أيضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودير، بمقر إقامته فى ميونيخ.

 

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