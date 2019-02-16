مصرع شخص و إصابة 7 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص بمحور جوزيف تيتو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه و أصيب 7 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور جوزيف تيتو فى مدينة السلام و تم نقلهم الى المستشفى و انتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من اﻷهالى بوقوع حادث مرورى بمحور جوزيف تيتو و انتقلت أوناش للمرور لرفع حطام الحادث.
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