شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص و إصابة 7 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص بمحور جوزيف تيتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه و أصيب 7 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور جوزيف تيتو فى مدينة السلام و تم نقلهم الى المستشفى و انتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من اﻷهالى بوقوع حادث مرورى بمحور جوزيف تيتو و انتقلت أوناش للمرور لرفع حطام الحادث.

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