شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، والتي طرح فيها الرؤية المصرية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. Advertisements وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل عاملا رئيسيا لعدم الاستقرار. ويستعرض الفيديو التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر ميونخ للأمن.

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