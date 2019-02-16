جامعة القاهرة تكشف تفاصيل فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

كشفت جامعة القاهرة، تفاصيل فتح باب الترشح مجددًا على منصب عميد كلية الإعلام بعد رفض أوراق 4 مرشحين للمنصب سبق تقديمها في 2017.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم السبت، أن فتح باب الترشح مجددًا جاء بعد خطاب أرسله وزير التعليم العالي إلى جامعة القاهرة، بفتح باب الترشح من جديد، وذلك بعد تقادم أوراق المرشحين الذين تقدموا في المرة الأولى عام 2017.

ومن المقرر فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الإعلام، غدًا الأحد وحتى الإثنين 25 فبراير الجاري.

وأعلنت اللجنة الجدول الزمني لإجراءات الترشح، بفتح باب الطعون في اليوم التالي مباشرة من غلق باب الترشح، وحتى يوم 3 مارس المقبل، وتعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم 7 مارس المقبل.

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وأشار الجامعة إلى أنه بناءً على قرار مجلس كلية الإعلام في 23 يناير الماضي، تم ترشيح 3 أساتذة، إثنين أساسيين، وهما الدكتور علي عجوة، والدكتورة منى الحديدي، وعضو ثالث احتياطي وهي الدكتورة ليلى عبدالمجيد، إلى جانب ٣ من إدارة الجامعة، لتصبح لجنة خماسية لتلقي أوراق المرشحين وتقييمهم.

ونفى مصدر مسؤول بالجامعة، ما أثير في بعض المواقع بشأن قرار مجلس كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اختيار 3 أساتذة للمشاركة في اللجنة الخماسية دون تقديم خطاب رسمي من إدارة الجامعة بفتح باب الترشح.

وقال المصدر، إنه تم إرسال خطاب رسمي بالفعل بناء على القرار الوزاري قبل اجتماع مجلس الكلية، موضحًا أن المادة الخامسة من القرار الوزاري تجعل من اختصاص اللجنة الإعلان عن خلو الوظيفة وفتح باب التقدم وتلقي الأوراق لمدة أسبوع على الأقل.

وبشأن ما أثير حول توقيع الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة، على خطاب فتح باب الترشح، قال المصدر المسؤول: "إن اللجنة التي يرأسها الدكتور أيمن الخطيب صدر بها قرار وزاري، لأنه نائب رئيس الجامعة طبقا للقانون وبقرار جمهوري، وله الصلاحية طبقًا للمادة (١١٣) جامعات المشار إليها، لمباشرة كل مهام واختصاصات نائب رئيس الجامعة حتى نهاية العام الجامعي".