قرار باستمرار قبول طلاب الثانوية البريطانية بالجامعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

قرر المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعة الدوري ظهر اليوم السبت، استمرار قبول طلاب الشهادة الثانوية البريطانية بالجامعات المصرية بنفس القواعد المعمول بها حاليا بمكتب التنسيق حتى العام الجامعي 2018/ 2019، مع التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمنح جميع الشهادات الأجنبية لمراجعة ضوابط قبول هذه الشهادات بمؤسسات التعليم العالي المصرية.

جاء ذلك، على خلفية ما أثير مؤخرا حول الشهادة الثانوية البريطانية الدولية داخل جمهورية مصر العربية، بعد إقامة أولياء أمور طلبة الثانوية البريطانية "IG" في مصر، دعوى قضائية ضد وزيري التعليم والتعليم العالي، على خلفية البروتوكول الموقع في أبريل 2018، بإضافة مادة مستوى رفيع للمناهج المقررة على الطلاب.​