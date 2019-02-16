نشرة الحوادث المسائية السبت.. "محاكمة متهمي رشوة عابدين وذعر في المريوطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

كيف انهارت مملكة "هيبة" بمحور الضبعة؟

4 سنوات كاملة، كون فيها "هيبة" مملكته الخاصة في حي الوراق الشعبي بمحافظة الجيزة، ذاع صيته بتجارة الحشيش لكن بكميات محدودة، قبل أن يقرر توسيع نشاطه وشراء كميات كبيرة بعد شراء "تاكسي" بالتقسيط، قاصدا الساحل الشمالي لجلب "خبطة العمر" في رحلة كتبت وزارة الداخلية فصلها الختامي في مطاردة مثيرة بمحور الضبعة.

حبس سيدة ألمانية وتركي بعد ضبطهما بـ"كوكايين" في مطار القاهرة

قررت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام الأول للنيابات، حبس سيدة تحمل الجنسية الألمانية، وآخر يحمل الجنسية التركية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بجلب 11 كيلو من مخدر "الكوكايين".

"حقيبة حريمي" تثير الذعر بمنطقة المريوطية

اشتبهت قوات الأمن بالجيزة في جسم غريب بمنطقة المريوطية، بعدما تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جسم غريب أسفل كوبري المريوطية بمنطقة الهرم.

القبض على موظفين بالبنك الزراعي بتهمة الاستيلاء على 10 ملايين جنيه

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في القبض على موظفين بأحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا، لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والاستيلاء على نحو 10 ملايين جنيه.

20 فبراير.. محاكمة 9 مسئولين بحي عابدين في قضية "التراخيص المزورة"

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 فبراير، لبدء محاكمة 9 قيادات بحي عابدين بالقاهرة لاتهامهم بإصدار بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة .

تأجيل محاكمة وزير الزراعة الأسبق بقضية الكسب غير المشروع لـ14 أبريل

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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، محاكمة صلاح الدين هلال، وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 14 أبريل.

المستشار حنفي جبالي يلقي كلمته بمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

ألقي المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، كلمة خلال افتتاح المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وجاء في نص كلمته :"أصحاب المعالى والسعادة: ضيوفنا الأعزاء رؤساء وقضاة المحاكم والمجالس الدستورية والعليا، دولة رئيس مجلس الوزراء، معالي رئيس مجلس النواب، أصحاب المعالي رؤساء الهيئات القضائية.. يشرفني ويسرني احتضان المحكمة الدستورية العليا المصرية، للسنة الثالثة على التوالي، فعاليات الاجتماع الأفريقي رفيع المستوى".

مصرع مطلوب أمنيا عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة في أسيوط

لقي شخص مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام في أسيوط، والمطلوب ضبطه على ذمة قضية قتل اثنين وإصابة آخر أثناء خروجهم من الصلاة بنطاق محافظة أسيوط .

إحالة 9 متهمين في قضية "رشوة حي عابدين" للمحاكمة الجنائية

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة حي عابدين".

تأجيل محاكمة 213 متهماً بقضية "تنظيم بيت المقدس" لـ 23 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 23 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

"قضايا الدولة" تحصل أكثر من 11 مليون جنيه للدولة في يناير 2019

قام فرع هيئة قضايا الدولة بالبحر الأحمر بتحصيل مبلغ 11 مليونا و227 ألف جنيه خلال شهر يناير 2019، بحسب المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

"دماء وحطام وفاترينة خاوية".. ما تبقى من السطو على محل ذهب بالهرم

حوائط لطختها الدماء، زجاج يفترش الأرضية، فاترينة خاوية على عروشها، واجهة زجاجية مهشمة، كل الأشياء محطمة.. تلخص هذه الكلمات حادث السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل" بشارع الجيش في منطقة حدائق الأهرام، أمس الجمعة.