مصر | من "القنبلة" للسطو المسلح يا قلبي لا تحزن.. 5 كوارث بمحافظة الجيزة والجناة مجهولين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "القنبلة" للسطو المسلح يا قلبي لا تحزن.. 5 كوارث بمحافظة الجيزة والجناة مجهولين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة الجيزة منذ صباح أمس الجمعة، 5 كوارث وقعت بين منطقتي الجيزة، والهرم، أثارت حفيظة سكان المحافظة، وكان أبطال تلك الكوارث أشخاص مجهولين، حيث بدأت تلك الكوارث بالعثور على قنبلة بميدان الجيزة، ثم السطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة حدائق الأهرام، لتنتهي بالعثور على جسم غريب أسفل كوبري المريوطية، وبين السطور التالية ترصد الخليج 365 الـ 5 كوارث، كالتالي:

1.العثور على قنبلة بدائية الصنع بميدان الجيزة

صرح مصدر أمني أنه بتاريخ أمس الجمعة، قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، وقام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، بإبطال مفعولها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة، الخاصة بالمحال التجارية بمكان تفكيك قنبلة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

2.العثور على جسم غريب بميدان النهضة.. والمفرقعات 'علبة معدنية'

أثارت عبوة معدنية الذعر بين المواطنين بميدان النهضة، وبالفحص تبين أنها عبارة عن علبة معدنية ولا يوجد بداخلها أي متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وكان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على عبوة معدنية بميدان النهضة واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ.

وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأن العبوة المعدنية، عبارة عن علبة فارغة ولا يوجد بها أي متفجرات، وتم تمشيط مكان البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.

3.بلاغ كاذب بوجود قنبلة بشارع المحولات بمنطقة الهرم

أثارت عبوة هيكلية الذعر بين المواطنين بشارع المحولات بمنطقة الهرم، وبالفحص تبين أنها عبارة عن ماسورتين كرتون ولا يوجد بداخلها أي متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وكان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على عبوة هيكلية، بشارع المحولات، بمنطقة الهرم، واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ.

وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأن العبوة الهيكلية عبارة عن ماسورتين وبهما أسلاك كهربائية، ولا يوجد بها أي متفجرات، وتم تمشيط مكان البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.

4.كاميرات المراقبة تسجل واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام

رصدت إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الجواهرجي مكان السطو المسلح، لحظة اقتحام 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية المحل وإطلاق أعيرة نارية، صوب المتواجدين بالمحل وسرقته.

ويستمع رجال مباحث الجيزة لأقوال شهود عيان على واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي، بمنطقة حدائق الأهرام.

وقال شاهد عيان على الواقعة، خلال التحقيقات، إن 4 ملثمين اقتحموا محل الجواهرجي، وأطلقوا أعيرة نارية على أحد العاملين بالمحل، ثم سرقوا مشغولات ذهبية من المحل ووضعوها في شوال وفروا هاربين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة بمحل الجواهرجي مكان السطو المسلح بمنطقة حدائق الأهرام، والمحال المحيطة بمكان الواقعة.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه تم فرض قوات الشرطة بجميع مداخل ومخارج البوابة الرابعة، لتضييق الخناق على المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة حدائق الأهرام، وسهولة التوصل لهم والقبض عليهم.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنه جار فحص الشقق المفروشة والمشتبه بهم لسهولة التوصل للجناه، مشيرا أن المصاب حالته الصحية مستقرة.

كان قام 4 ملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات، بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل، وأصابوا صاحب المحل بطلق ناري.

وتلقي اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا عامل بالمحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر.

وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

5. "ملابس وهاتف محمول".. كواليس العثور على قنبلة المريوطية

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن الشنطة الحريمي المعثور عليها أسفل كوبري المريوطية، كان بداخلها ملابس أطفال وهاتف محمول.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنه حال فحص البلاغ، تبين وجود مكالمة هاتفية بالهاتف المحمول، وتبين أنها من صاحبة الشنطة، وقررت نسيان الشنطة بمكان العثور عليها، مشيرًا أنها استلمت الشنطة من قسم شرطة الهرم.

كان أثار جسم غريب الذعر بين المواطنين بمنطقة المريوطية، دائرة قسم الهرم، وبالفحص تبين أنها شنطة حريمي، ولا يوجد بداخلها أي متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جسم غريب أسفل كوبري المريوطية، بمنطقة الهرم، واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ.

وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأنه عبارة عن شنطة حريمي، ولا يوجد بها أي متفجرات، وتم تمشيط مكان البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.