أخبار مصر | الرئيس الإنسان.. "إعلام المصريين" تبرز مواقف السيسي مع ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

أصدرت "إعلام المصريين"، فيديو جديد تحت عنوان "الرئيس الإنسان"، وسظهر الفيديو الجانب الإنساني للرئيس عبدالفتاح السيسي، مع ذوي الاحتتياجات الخاصة.

وكانت "إعلام المصريين"، أنتجت فيديو منذ أيام يظهر الجانب الإنساني للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديره للمرأة المصرية، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من الوطن قد استمده من روعة المرأة المصرية.

وأظهر الفيديو مواقف كثيرة إنسانية للرئيس مع سيدات مصر العظيمات، ودائمًا يوجه لهن تحية إجلال، ويصفهن بأنهن صوت ضمير الأمة، والحارس على وجدان الوطن، مُعبرًا عن سعادته بتلك النماذج المصرية من النساء، فهن علامات مضئية في مختلف القطاعات والمجالات.