«الأرصاد»: غدًا طقس بارد.. وسقوط أمطار

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كل الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: الصغرى - العظمى القاهرة 10 18 الإسكندرية 09 17 مطروح 07 16 السلوم 06 15 بورسعيد 10 17 دمياط 10 17 الإسماعيلية 09 19 السويس
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى - العظمى
القاهرة 10 18
الإسكندرية 09 17
مطروح 07 16
السلوم 06 15
بورسعيد 10 17
دمياط 10 17
الإسماعيلية 09 19
السويس 10 18
العريش 09 18
رفح 08 17
رأس سدر 13 18
نويبع 15 20
طابا 13 16
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 13 23
مرسى علم 13 21
الفيوم 09 19
بنى سويف 09 19
المنيا 07 19
أسيوط 08 20
سوهاج 08 20
قنا 09 20
الأقصر 10 20
أسوان 10 22
أبو سمبل 07 22
الوادي الجديد 06 20
شلاتين 14 22
حلايب 16 21
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