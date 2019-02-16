شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق القمر الصناعى «إيجيبت سات A» من كازاخستان الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين الشافعى، مستشار وكالة الفضاء الروسية، إن وفدا مصريا سيغادر إلى العاصمة موسكو للمشاركة فى إطلاق القمر الصناعى المصرى «إيجيبت سات A»، من قاعدة الإطلاق بمطار بيكانور الفضائى بكازاخستان، الخميس المقبل، مشيرا إلى أن القمر الصناعى تم بتصنيع مشترك مصرى روسى، وأن مشاركة الجانب المصرى تجاوزت نسبة الـ50%.

وقال الشافعى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، السبت: «القمر الصناعى تم الإعداد له فى عام 2016، وكان مقررا الانتهاء منه وإطلاقه خلال عامين وهو ما تحقق فى ظل وجود إرادة سياسية من الرئيس عبدالفتاح السيسى على استخدام هذا المجال وإيمانه بأن الدول تبنى بالعلم والمعرفة».

وأضاف أن الوفد المصرى يضم نيابة عن الرئيس السيسى الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والدكتور على صادق، رئيس برنامج الفضاء المصرى السابق، والدكتور محمد القوصى، رئيس إدارة الأقمار الفضائية بالهيئة، موضحا أن القمر الجديد «إيجيبت سات A» يتميز بمواصفات فنية زادت من قدرة ذاكرته باستخدام سعات أكبر.

وأوضح الشافعى أن القمر المصرى ليس مجرد قمر بحثى، وإنما قمر كبير عمره 11 عاماً يعد الأول من نوعه فى الدول العربية والأفريقية، ويمكن أن تستفيد منه هذه الدول بالتعاون مع مصر لمعاونتها فى تقييم ومتابعة وإدارة مواردها واستثماراتها، مشيرا إلى أن القمر سيتيح توفير صور عالية الدقة للأرض وإمكانيات التخطيط العمرانى، ورصد ظواهر التصحر والاعتداءات على أراضى الدولة، ومتابعة التركيب والنمو المحصولى علاوة على متابعة مسارات البحار والأنهار ومجارى المياه والآبار.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصنيع القمر واختباراته نهاية الشهر الماضى، ونقله بطائرة خاصة من روسيا إلى بيكانور، حيث شهد الفريق المصرى عمليات الاختبارات النهائية له، ودمج القمر بصاروخ الإطلاق من طراز سيو.