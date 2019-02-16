شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الدقهلية» تحصد 11 جائزة دولية من المركز الثقافي البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استلام 11 مدرسة بنطاق المحافظة «جائزة المدرسة الدولية» في الحفل الذي نظمه المركز الثقافي البريطاني.

وقالت «عبدالروؤف» في بيان، السبت، إن المديرية حصلت 11 مدرسة من مدارس المحافظة وهم مدارس: برق العز الثانوية المشتركة، طناح الثانوية بنين، الشهيد محمود سعيد الابتدائية، الهدى والنور الخاصة، شربين الرسمية للغات، تمى الأمديد الرسمية للغات، مجمع بنى عبيد الرسمية للغات، أبوالمحاسن سنجاب الرسمية للغات، الشهيد أحمد موالى للغات، دقادوس الرسمية للغات، صباح سالم الرسمية للغات .

وقدم «عبدالرؤوف» التهنئة لجميع المدارس الفائزة بجائزة المدارس الدولية، مؤكدًا أن فوزهم نتيجة جهد وتميز متواصل.