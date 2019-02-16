شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المركز الإلمانى للإعلام يبرز مباحثات الرئيس السيسى مع ميركل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط المركز الألمانى للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية، الضوء على مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.



الرئيس السيسى والمستشارة ميركل

وقال المركز الألمانى للإعلام التابع للخارجية الألمانية: "على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أجرت المستشارة الألمانية ميركل مباحثات من ضمن آخرين، مع رئيس مصر السيسي، ورئيس أوكرانيا بوروشنكو، نائب رئيس الولايات المتحدة بنس، رئيس أفغانستان غني أحمدزي وسكرتير حلف الناتو جينز ستولتنبرج".





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد ألقى اليوم كلمة تاريخية فى مؤتمرميونخ للأمن، أشار من خلالها أن الإرهاب بات ظاهرة دولية لها مخاطر متعاظمة تؤدى إلى زعزعة استقرار المجتمعات، وهو ما يستلزم من الجميع بذل جهود حثيثة وصادقة، لاقتلاع جذور تلك الظاهرة البغيضة التي تعد التهديد الأول لمساعي تحقيق التنمية.



