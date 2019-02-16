وزير الأوقاف يشيد ببطولة رجال القوات المسلحة: محاولة فاشلة لا تزيدنا إلا قوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الهجوم الإرهابي الذى استهدف إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء اليوم السبت، مشيدًا ببطولة وببسالة رجال القوات المسلحة العظماء التى تصدت لهذه المحاولة الفاشلة، حيث قامت قوات المسلحة بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد كبير من الإرهابيين التكفيريين .

كما أكد فى بيان له، أن تلك المحاولات من الجماعات الإرهابية التى يقصد بها زعزعة أمن واستقرار البلاد هي محاولات البائسين المحبطين التى لا تزيدنا إلا قوة وصلابة فى مواجهة الإرهابين، محتسبًا شهداءنا الأبطال عند الله (عز وجل) سائلا الله لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان، متمنيًا لجميع المصابين من أبناء قواتنا المسلحة الشفاء العاجل.

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