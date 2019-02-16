"العبد": الاهتمام بالسياحة الدينية سيكون مصدر دخل مهم للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مجلس النواب يشدد دائما على أهمية دعم السياحة الدينية في مصر.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم السبت، مسجد "سيدي أبوالحجاج الأقصري" بمحافظة الأقصر ومعاينة حالته على الطبيعة.

وأوضح أن الاهتمام بالسياحة الدينية المتمثلة في المساجد والكنائس الأثرية، سيكون مصدر دخل مهما للدولة بجانب أنواع السياحة الأخرى.

ويتوجه وفد اللجنة إلى محافظة قنا غدا الأحد لمعاينة مساجد (عبدالرحيم القناوي - وعلي السيد بالعبابدة - والحصاوية) للوقوف على حالتهم على أرض الواقع؛ وذلك بناء على طلب إحاطة مقدم من النائب محمود عبدالسلام الضبع.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أسامة العبد، ويضم الوفد اللواء شكري الجندي، عضو اللجنة، والدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، والنائبة أماني عزيز وكيل اللجنة، وهويدا صالح أمين اللجنة.