مريم الكعبي: الإمارات تعتبر أصحاب الهمم "أيقونة العزم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تصوير - أحمد النجار:

قالت مريم الكعبي، نائب رئيس البعثة الإماراتية في مصر، إن دولة الإمارات تنظر إلى أصحاب الهمم، بمثابة أيقونة العزم، لافتة إلى توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرتهم وليكونوا منتجين في المجتمع.

وأضافت الكعبي خلال احتفالية عام التسامح التي بدأت منذ قليل في مركز الهناجر للفنون، ضمن فعاليات مهرجان أولادنا: تم تغيير مسمى أصحاب الإعاقة إلى أصحاب الهمم، إمعانا في احترامهم واحترام إبداعهم.

وأوضحت أن الإمارات كانت سباقة في التوقيع على البرتوكولات والاتفاقيات الدولية فيما يخص أصحاب الهمم وهو ما انعكس على كل القوانين الإمارتية التي جعلت لأصحاب الهمم وضعا خاصا.

وواصلت: مشاركتنا اليوم تأتي امتداد للعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، مشيرة إلى أن الخصوصية التاريخية بين البلدين تنعكس على كل المجالات.

واختتمت كلمتها قائلة: إننا نحب مصر بسياستها الحكيمة المتوازنة، مشددة على أن الشيخ زايد هو الذي غرس فينا حب مصر وأهلها وشعبها.

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